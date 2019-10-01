哈萨克斯坦西部地区薪资水平位居前列

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 -- HeadHunter网络求职服务公司日前公布了哈萨克斯坦各地的薪资水平统计，以及各地区需求最高的职位名录等信息。

根据2019年1~9月的统计显示，发布招聘信息较多的城市/地区分别是：阿拉木图（43.29%），努尔-苏丹（20.37%），卡拉干达（5.98%），阿特劳（5.66%）和奇姆肯特（4.07%）。

雇主经常在以下领域提供职位空缺：经济贸易（52.16%），管理会计、财务会计（11.60%），行政、银行、投资、租赁业（9.15%），信息技术、网络、电信（9.04%）。

根据HeadHunter统计，在努尔苏丹、阿拉木图、阿特劳、彼得罗巴甫尔、巴甫洛达尔、乌斯卡曼、库斯塔奈、卡拉干达等市，每一个空缺职位有四名竞争者。这属于人力资源市场上的正常情况。

乌拉尔、塔勒德库尔干、奇姆肯特、突厥斯坦、阔科谢套等市，每一个空缺职位会收到4~6份简历和求职申请，显示当地人资资源市场竞争较为激烈。

而在阿克托别、阿克套、塔拉兹以及克孜勒奥尔达等城市，求职者之间的竞争最为激烈。

此外，HeadHunter还统计了各地的薪资情况。

根据该机构的统计，西哈地区的薪资水平在全国范围内处于领先地位。

阿特劳州雇主开出了200万坚戈/月的薪水，位居最高水平。

在薪资支付方面位居前列的城市还包括：阿克套、阿克托别和努尔苏丹。

而塔拉兹、突厥斯坦、奇姆肯特等城市位于榜单末尾，这些城市的最高薪资为50~54万坚戈/月。

【编译：木合塔尔·木拉提】