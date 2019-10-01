托卡耶夫总统出席欧亚经济委员会最高理事会会议

哈通社/埃里温/10月1日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日在亚美尼亚首都埃里温出席了欧亚经济委员会最高理事会会议。

托卡耶夫总统在讲话中指出，欧亚经济联盟成员国之间的贸易量有所减少。

“我们应严格遵守欧亚经济联盟协议的精神，为经济一体化带来新的动力。我相信今天的会议将为进一步推动我们的一体化进程发展提供贡献。目前，欧亚经济联盟在世界贸易发展中有着重要和显著的地位。我们的联盟愿意为外部合作伙伴建立互利合作。但是，当前市场的瞬息万变、大国之间的竞争和贸易战，以及保护主义的增长造成了全球经济的不稳定。”他说。

“根据联合国公布的数据，全球经济或因贸易战损失8500亿-1万亿美元。此外，工业生产的减产和全球投资额的减少将导致全球GDP减少1%。全球经济增长的下降，以及我们的经贸伙伴欧盟和中国因此受到的影响对我们也带来负面后果。今年的数据显示，我们发现贸易量有所减少。2019年上半年，欧亚经济联盟成员国与第三国之间的贸易量减少2%。而成员国之间的贸易额减少280亿美元（-5%）。这是不利趋势。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦在联盟中的出口量减少令人担忧。

“哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国之间的出口量减少6%。当然，这有客观的经济原因。但是，我们不排除行政障碍的存在。因此，我们应支持国家的强劲经济增长。这只能通过真诚互利合作，以及一体化和协同实现。”他说。

据悉，欧亚经济委员会最高理事会会议1日在亚美尼亚首都埃里温举行。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫、亚美尼亚总理帕希尼扬和欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相出席了会议。

此外，观察国摩尔多瓦总统多东，以及伊朗总统鲁哈尼和新加坡总理李显龙应邀出席。

【编译：小穆】