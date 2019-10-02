哈萨克斯坦国宝“金人”在马来西亚展出

哈通社/努尔-苏丹/10月2日-- -在《金人巡回世界博物馆》国际项目框架下，《伟大草原历史和文化遗产》展览于10月1日在马来西亚吉隆坡开幕。

马来西亚旅游与文化部（MoTaC）部长 、哈萨克斯坦国家博物馆馆长、哈萨克斯坦驻吉隆坡外交使团代表，以及商业、文化、社会等领域的代表人物出席了活动开幕式。

代表人员在发表讲话时强调了展览的独特性，及其在加强哈萨克斯坦和马来西亚双边合作和文化交流的重要性。

据了解，首次在东南亚举办的此次展览将持续至10月31日，预计参观人数将达5万人。

展览旨在向世界宣传哈萨克斯坦悠久和丰富的文化历史遗产，展出的文物中包括属于早期铁器时代的被誉为哈萨克斯坦国家象征的«金人» 铠甲和其他346件文物。

展览开幕前的9月30日，哈萨克斯坦多个考古学家进行了演讲。其中，«克里米亚岛»实验室负责人克热穆·阿勒坦别阔夫就考古发掘文物保护和修复等问题进行了演讲。此外，西哈州历史考古中心高级研究员亚娜·卢克帕诺娃介绍了大草原的游牧文化。

值得一提的是，《金人巡回世界博物馆》国际展览于2017年由国家博物馆开展。迄今为止，国宝«金人» 铠甲已在白俄罗斯、俄罗斯、阿塞拜疆、中国、波兰、韩国、乌兹别克斯坦、北马其顿和土耳其等国家展出。

【编译：达娜】