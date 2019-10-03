微软新品发布会推出双屏笔记本和手机

哈通社/努尔-苏丹/10月3日 -- 据外媒报道，微软2日召开新品发布会，发布了首款双屏电脑和折叠屏手机。

在纽约召开的发布会上，微软展示了传闻已久的双屏幕电脑Surface Neo，左右各有一块5.6毫米最薄LCD屏幕，总重量才655克。不仅一个软件可以分配在两个屏幕上，也可以双屏同时运行两个软件。

微软首席产品官索帕表示：«今天我们要向你们介绍一种新产品，我相信它是下一个类别。这款产品是为您量身定做的产品，无论在形式上还是功能上。不只是两个屏幕，而是每个屏幕都能创造出无限的流动。»

双屏手机Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，使用360度铰链可以折叠成多个角度，而且支持手写笔输入，采用了深度定制化的安卓系统，完整支持谷歌Play商店应用程序。

技术专家鲁比尼表示：«微软正试图与苹果和谷歌竞争，建立自己的生态系统。他们有一个惊人的生态系统，在windows台式电脑和平板电脑方面，但在移动设备方面，他们缺乏生态系统。»

这也是时隔4年后微软再次发布手机。此外，微软也趁势推出了无线耳机，售价249美元。