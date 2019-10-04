托卡耶夫总统在“瓦尔代”国际辩论俱乐部年会上都说了什么？

哈通社/索契/10月4日 – 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统昨日出席了“瓦尔代”国际辩论俱乐部年会。

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10月3日晚在索契出席了第十六届“瓦尔代”国际辩论俱乐部年会并发表了讲话。

集中了全球37个国家的140多位知名政治家和著名分析人士、社会活动家的此次论坛，旨在讨论东方在全球地缘政治中的作用。

托卡耶夫总统在讲话中指出，无论从历史上还是从地理位置角度而言，哈萨克斯坦都事实上的成为了东西方之间相互交流的纽带国家。

“我们坐落在伊斯兰、儒家和东正教文明的交汇处。伟大的丝绸之路、金帐汗国、欧亚传统，都成为了哈萨克斯坦人文化基因的一部分。”托卡耶夫说。

总统指出，所谓“亚洲的世纪”，指的是人口增长率、国内生产总值、贸易、工业和高科技生产。

“2018年全球收益最高的500强企业中，有210家来自亚洲。亚洲企业成为了数字化技术领域的全球领导者。这片大陆上国家，占据了世界GDP的50%，推动了全球经贸和投资的发展。”托卡耶夫说。

在讲话中，托克耶夫总统不仅谈到了国际和地区发展中取得的成就，也没有避讳当前所面对的困难和挑战。

托卡耶夫强调指出，朝鲜半岛、南中国海、克什米尔、阿富汗、也门、叙利亚、巴以争端地区、伊朗问题等地区冲突的隐患，已经成为了地缘政治中的“地雷”。

托卡耶夫表示，地区大国之间相互缺乏信任、冷战思维的复苏，将带来的是不断地冲突、制裁和不信任。

“亚洲需要找到一个保持安全的合理模式。当前，不同的双边联盟，区域和次区域机构都在极力的争取政治利益。就像一句中国的俗语所言，亚洲目前的情况可谓‘同床异梦’。”总统说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦计划在2020~2022年担任亚洲相互协作与信任措施会议轮值主席期间，加强与其他多边机构之间的联系。

哈萨克斯坦总统指出，气候问题依然是国际议程中必须重视的一项话题。

“全球变暖正导致冰川消融，加速土壤沙化和荒漠化的程度。这很可能将导致亚洲地区为争夺水资源而发生争端，这尤其是会导致中亚地区发生不稳定的重要因素之一。”他说。

托卡耶夫认为，要预防各类型争端的出现，必须通过各国和国际组织之间的通力合作。

与此同时，哈萨克斯坦将继续在欧亚经济联盟框架下开展建设性的工作。

“欧亚经济联盟正在成长为一个具有影响力的经济组织，这一点，从我们建立了自新加坡到塞尔维亚的广阔空间就可以证明。”他说。

谈及哈萨克斯坦的和平原则，托卡耶夫总统指出，哈方始终坚持在解决地区争端中秉持公正的立场。在中东问题，特别是有关叙利亚的阿斯塔纳和平进程中，哈萨克斯坦积极支持和探寻可行的解决方案。哈萨克斯坦始终关注近期愈发复杂的阿富汗问题，并将持续提供帮助。

哈萨克斯坦总统在讲话中还表示，哈萨克斯坦一贯主张裁军和建设性外交对话。

“已经成为了重要的观点和共识交流平台的亚信峰会，应该可以在解决安全问题的过程中发挥重要的作用。讨论将亚信转变为区域性组织的时机已经成熟。”托卡耶夫说。

讲话中，总统还表示，哈萨克斯坦将继续旨在应对当前挑战的一系列措施。

“不解决各种威胁安全的问题，要延续亚洲的奇迹是不切实际的。如果不能通力合作，那么很可能将面对的不是‘亚洲发展新纪元’而是‘亚洲的黑暗时代’。”总统说。

托卡耶夫认为，没有与西方的互动，想要在东方建立有效地安全架构是不可能的。他随即谈到了哈萨克斯坦关于整合亚信与欧亚经济联盟组织能力的建议。

“打击恐怖主义和极端主义、有组织犯罪、非法移民和贩毒，是我们在这一地区共同的目标。而发展人力资源、建立高效的公共管理模式、完善创新、合理和公平的使用水资源，应该成为我们的主要任务方向。”托卡耶夫说。

在此次会议期间，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、约旦国王阿卜杜拉二世、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫以及菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特也发表了讲话。

“瓦尔代”国际辩论俱乐部建立于2004年，俱乐部的名称“瓦尔代”因第一次举办会议的地点毗邻瓦尔代湖的俄罗斯大诺夫哥罗德市而得名。该俱乐部的学术潜力享誉俄罗斯乃至全世界。自建立以来，有来自62个国家的超过1000名国际学术研究界的学者参与了俱乐部举办的会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】