普京：欧亚经济联盟的市场是开放而非封闭的

哈通社/索契/10月4日 – 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在出席第十六届“瓦尔代”国际辩论俱乐部年会时表示，欧亚经济联盟是一个开放的组织，愿意同其他国家开展积极合作。

“亚洲正在重新回到它原有的位置上。亚洲国家在各个领域，尤其是经济领域的地位不断增强是显而易见的。当前，全球GDP的三分之一来自亚洲。没有亚洲国家的参与，想要解决国际性的问题是不可能的。正是有了亚洲国家的参与，这个世界才得以变得多元化和复杂。亚洲国家通过合理有效的利用全球化和技术革命，凭借经济成就提升国际政治中的影响力，是一件理所当然的事情。”俄罗斯总统说。

普京呼吁与会者们深入思考合作建立欧亚运输走廊的问题。他强调，俄罗斯始终积极地愿意为过境运输线路的建设和发展提供帮助。

他指出，欧亚经济联盟是一个建立在相互平等、实用主义和尊重彼此利益的基础上的国际性组织，这个组织的市场是开放而非封闭的。

题为《东方与世界的政治制度》的第十六届“瓦尔代”国际辩论俱乐部会议于9月30日至10月3日在索契举行。哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、菲律宾总统和约旦国王出席了俱乐部全体会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】