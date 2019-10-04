原驻华大使努雷舍夫就任外交部第一副部长

哈通社/努尔-苏丹/10月4日 —— 据总统府新闻局消息，根据托卡耶夫总统签署的命令，原哈萨克斯坦驻中国特命全权大使沙赫拉特·努雷舍夫被任命为外交部第一副部长。

根据总统令，努雷舍夫不再担任哈萨克斯坦驻中国兼驻朝鲜大使职务。

沙赫拉特·沙克扎特吾勒·努雷舍夫于1972年在阿拉木图市出生，曾毕业于北京语言大学和法拉比哈萨克国立大学。

1996-1997年 在外交部亚洲司工作；

1997-1999年 任哈萨克斯坦驻中国乌鲁木齐签证代办处武官、签证工作三等秘书；

1999-2004年 任哈萨克斯坦驻中国大使馆二等和三等秘书；

2004-2005年 任外交部亚洲和非洲司部门主任；

2005-2007年 任哈萨克斯坦驻中国大使馆顾问、哈萨克斯坦常驻上海合作组织秘书处代表；

2007-2009年 任哈萨克斯坦驻中国大使馆顾问大使；

2008-2015年 任上合组织相关问题国家协调员；

2009年起 任哈萨克斯坦政府阿富汗伊斯兰共和国合作问题特别代表；

2015年至今 任哈萨克斯坦驻中国特命全权大使兼哈萨克斯坦驻朝鲜特命全权大使。

【编译：小穆】