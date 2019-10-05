政府副总理会见法国和白俄罗斯驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/10月5日—据总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔日前会见法国和白俄罗斯驻哈特命全权大使。

双方就双边合作的主要方向，以及加强外交关系等问题进行讨论。

在与法国驻哈大使菲利普•马尔蒂捏举行会谈期间，斯卡利亚尔指出，法国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴之一，也是主要投资者之一，两国双边贸额不断增长，在过去的14年期间，法国对哈萨克斯坦的直接投资总额超150亿美元。

他还指出，法国总统埃马纽埃尔·马克龙将于今年12月访问哈萨克斯坦，哈方对此给予了极大关注。此外，即将于10月8日在巴黎举行的哈法商业论坛也有助于扩大双边合作。

在与白俄罗斯驻哈大使阿纳托利•尼奇卡索夫举行会谈期间，双方就双边关系发展的主要阶段、欧亚经济联盟框架内合作的热点问题，以及于10月8-9日在努尔-苏丹举行的哈白政府间委员会第15次会议的筹备工作展开了讨论。

据了解，委员会会议框架内，哈白两方将围绕工业合作、技术供应，以及扩大经贸和文化领域的合作前景等议题进行讨论。

根据会谈结果，双方就继续保持睦邻友好关系，并努力加强双边关系达成了共识。

【编译：达娜】