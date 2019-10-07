欧佩克对厄瓜多尔退出组织的决定感到意外

哈通社/努尔-苏丹/10月7日 -- 据塔斯社消息，欧佩克秘书长穆罕默德·巴金多（Mohammed Barkindo）在俄罗斯能源周期间接受媒体采访时表示，厄瓜多尔决定退出欧佩克的决定令该组织感到意外。

穆罕默德·巴金多称，得知厄瓜多尔宣布退出欧佩克的决定，令他«感到很惊讶»。

«厄瓜多尔一直是欧佩克重要的成员，两年前我访问该国是，该国领导人对欧佩克表示将持续提供支持。不仅是我，我相信厄瓜多尔的决定令其他人同样感到意外。»他说。

厄瓜多尔能源部10月1日宣布，这一南美洲国家明年1月1日将退出石油输出国组织，即«欧佩克»。

能源部在一份声明中说，出于«财政可持续性»考虑，政府作出这一决定，退出欧佩克«符合政府削减公共开支、增加新收入的计划»。

为推升原油价格，欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国2016年底达成原油减产协议，后续多次延长减产。根据今年7月达成的最新协议，减产延长至2020年3月底，即维持日均减产原油120万桶。

厄瓜多尔原油日产量大约54万桶。政府近几年出现严重财政赤字，背负沉重外债，因而希望增产原油、增加收入。路透社报道，厄瓜多尔政府先前多次打破欧佩克制定的原油生产限额。

能源部在声明中说，尽管决定退出欧佩克，厄方将继续支持稳定全球原油市场的努力。

厄瓜多尔1973年加入欧佩克，1992年退出，2007年再次加入。厄瓜多尔政府今年2月呼吁欧佩克批准这一国家生产更多原油，后续没有发布欧佩克是否认可这一请求的消息。

【编译：木合塔尔·木拉提】