总统：哈萨克斯坦首都已成为文化和教育中心

哈通社/努尔-苏丹/10月8日—托卡耶夫总统8日在努尔-苏丹市政府主持召开首都发展问题会议。

总统在会上指出，发展首都市是哈萨克斯坦最重要的任务之一。在首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下建立的首都每年都在不断发展当中。如今，位于欧亚大陆心脏地带的努尔-苏丹已成为重要的政治、经济、文化和教育中心。

国家元首强调，进一步加强首都市的发展前景是哈萨克斯坦的优先事项之一，同时总统还谈到了城市取得的重要成就。

总统说：“自建立至今的21年来，努尔-苏丹市地区生产总值增长近5.5倍，这都要归功于基础建设、商业发展以及良好的投资环境。此外，该市为经济发展投入了约9万亿坚戈，仅2018年的预算收入达到1.1万亿坚戈。中小企业的发展更是为增长人民福利起到了积极影响。”

其次，总统强调，为增加居民便利性，近些年来，努尔-苏丹在住房和道路建设以及社会基础设施方面取得了巨大发展，使其成为了文化和教育中心，并表示决不能放慢发展脚步。

同时，总统还提到了努尔-苏丹作为全球对话平台方面的重要作用。

“欧安组织峰会、世界和传统宗教领袖大会、世界博览会以及每年一度的阿斯塔纳经济论坛再次证明了这座城市的重要地位。我们将继续努力，使努尔-苏丹进一步发展为重要的国际中心。对我们来说最重要的任务是使首都的发展在各个方向上达到质的飞跃。”总统说。

【编译：达娜】