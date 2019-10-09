哈萨克斯坦副总理出席哈法商业论坛

哈通社/努尔-苏丹/10月8日 – 据政府总理官网消息，副总理罗曼·斯卡利亚尔日前出席在巴黎举行的哈法商业论坛。

消息称，活动吸引了法国工商界的150名代表参加。此次论坛主要就扩展哈萨克斯坦与法国之间的伙伴关系进行讨论，同时还对哈萨克斯坦的投资机会、投资环境以及实施联合项目的前景进行评估。

斯卡利亚尔指出，哈法两建立了牢固的战略伙伴关系，这将使两国在相互友好和相互支持的基础上进行有效的互利合作。在此方面，于2008年签署的《战略伙伴关系协定》发挥着重要作用。

此外，哈萨克斯坦是法国在中亚地区的可靠合作伙伴，并且能够成为法国在该地区的有力分销商，多年来，两国在汽车制造、矿产、炼油、节能、物流运输、基础设施以及医药等行业有着优秀的互动和合作经验。

论坛期间，法国企业代表对哈萨克斯坦进行投资表现出浓厚兴趣，据其称，哈萨克斯坦是连接欧亚大陆国家之间的战略走廊，是法国在中亚地区的可靠伙伴。

论坛框架内，哈萨克斯坦代表团与IDEMIA、空客、CNCR Group、欧安诺集团(Orano Mining)、必维国际检验集团（Bureau Veritas）等多家法国大型企业举行了10多次双边会议，内容涉及能源、畜牧、矿产开采、石油和天然气、生产数字化和自动化等领域。

值得一提的是，现如今，法国已成为哈萨克斯坦五大贸易和投资伙伴之一。近些年来，两国在铀生产、石油和天然气、钛工业、运输物流、建筑材料、食品等领域开展了多个大型联合投资项目，双边贸易额达500亿美元。14年来，法国对哈萨克斯坦的直接投资额达156亿美元，此外，目前共有130多家法资企业在哈萨克斯坦开展业务。

【编译：达娜】