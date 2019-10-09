巴甫洛达尔州州长邀请俄罗斯商人对该地区进行投资

哈通社/莫斯科/10月9日 —— 据巴甫洛达尔州政府消息，“巴甫洛达尔投资日”商业论坛9日在俄罗斯首都莫斯科正式拉开帷幕。

巴甫洛达尔州长波拉特•巴卡沃夫在论坛开幕仪式上表示，州政府将为俄罗斯投资商提供全面的支持，其中包括供简化税收、办公楼、向员工提供社会服务和其他优惠政策。

巴卡沃夫称，对俄贸易占据巴甫洛达尔州外贸总额的40%。数据显示，2018年全年，巴甫洛达尔州与俄罗斯各地区之间的贸易总额达18亿美元，较2017年增长25%。

州长介绍称，巴甫洛达尔州有着优越的地理位置，并拥有丰富的矿物资源。他同时还强调，该州愿意进一步促进与俄罗斯各地区之间的经贸合作。因此，他邀请俄罗斯商人对该州进行积极投资。

哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司领导人包尔詹·萨尔特巴耶夫表示，俄罗斯是哈萨克斯坦最重要的投资伙伴之一。他同时还介绍称，哈萨克斯坦的政治稳定发展、营商环境、基础设施发展和税收优惠政策引起了俄罗斯企业家的兴趣。

据他介绍，目前俄罗斯投资商在哈境内正在落实总价值达48亿美元的联合项目。

据悉，商业论坛将签署一系列双边协议。此外，州长巴卡沃夫还将同俄罗斯商界代表举行会面。

【编译：小穆】