丹妮莉亚成为联合国教科文组织俱乐部特使

哈通社/努尔苏丹/10月10日 – 哈萨克斯坦青年歌手丹妮莉亚·托列硕娃被授予联合国教科文组织俱乐部特使的身份。

据悉，在9日举行的联合国教科文组织俱乐部哈萨克斯坦国家协会的会议上，丹妮莉亚获得了由协会颁发的联合国教科文组织俱乐部特使证书和徽章。

在证书授予仪式上，丹妮莉亚发表了感言。

她说：«我相信联合国的理想，让世界充满和平与友爱，也是我一直以来的理想，这同样也是每一个善良的人都在争取的目标。获得这样至高的荣誉身份，令我非常荣幸。我相信艺术的力量，也将努力发挥自身的价值，吸引更多地同龄人参与到文化和创新教育当中。»

教科文组织俱乐部于1947年7月19日在日本仙台宣告成立，同年9月18日又在日本京都成立了一所教科文组织俱乐部，12月3日在美国丹佛也出现了类似的教科文组织俱乐部。时至今日，教科文组织俱乐部、中心及协会已有5000多所，遍布世界120多个国家。

联合国教科文组织俱乐部哈萨克斯坦国家协会成立于2009年4月。在与联合国教科文组织俱乐部的多年合作下，已实施了550多个项目和青年计划，来自35个国家的55,000人参加了该计划。 哈萨克斯坦有136个联合国教科文组织俱乐部，在所有地区有9000多名会员。

联合国教科文组织俱乐部、中心及协会是由社会各个阶层的人士，不分年龄、性别和地位，组成的群体组织，他们信仰并宣传联合国教科文组织的理想，通过开展有关活动来促进该组织的工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】