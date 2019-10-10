首都市长：努尔-苏丹正从政治中心转型为商业和旅游中心

哈通社/努尔-苏丹/10月10日 -- 在10日于首都举行的第八届联合国世界旅游组织（UNWTO）全球峰会上，努尔苏丹市长阿勒泰·阔勒格诺夫表示，首都正逐渐从行政中心向商业和旅游中心城市转型。

市长在发言中表示，能够从首尔、吉隆坡、伊斯坦布尔和巴塞罗那等城市手中接过接力棒，在中亚地区首次举办联合国世界旅游组织全球峰会，是一项莫大的荣誉。

他指出，努尔-苏丹的名称和历史，与首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫有着密切的联系。

迁都至今，哈萨克斯坦的首都在21年中实现了蓬勃的发展，人口从28万增加到了100万，城市面积也增长了2倍有余。

«努尔-苏丹是一个年轻的城市，城市人口中，35岁以下的人口达到了70万人。»他说。

市长强调称，这座城市正在逐步的从行政中心城市转型为商业和旅游中心城市。

«人类的未来与城市的发展息息相关，而全球化将是消除大众旅游障碍的重要动力。为了更好地吸引游客，城市需要发展的更加舒适和安全。我们将借鉴欧洲成功经验，在安全、物流、医疗保健、教育、住房、公共服务等领域达到先进的标准，并在其基础上发展智慧城市的概念。» 阿勒泰·阔勒格诺夫说。

联合国世界旅游组织第八届全球峰会9日在努尔-苏丹市举行。来自80个国家和地区的1,400多名代表参加了峰会。

据了解，喀山、塔什干、塔林、撒马尔罕、安卡拉和伊斯兰堡的市长们也出席了此次活动。