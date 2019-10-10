努尔-苏丹市将建造迪士尼乐园

哈通社/努尔-苏丹/10月10日-- 努尔-苏丹市投资与创业发展管理局局长叶尔兰•别克米尔扎耶夫表示，努尔苏丹市正在计划建造迪士尼乐园。

第八届联合国世界旅游组织（UNWTO）全球峰会上，叶尔兰·别克米尔扎耶夫表示：“迪士尼乐园项目上，要吸引投资人，我们需要先找到合适的地皮并开发通水通电等基础设施。近期会确定土地和投资人问题。”

“迪士尼乐园会以公园的形式建造。建造一座体检感极佳的迪士尼乐园才能让投资资金回本，并且要整年不断营业就需要考虑封闭式公园。努尔-苏丹的天气不像其他暖和的城市，不过要吸引投资人还是得创造有利条件。»”叶尔兰•别克米尔扎耶夫说道。

值得一提的是，第八届联合国世界旅游组织（UNWTO）全球峰会在首都努尔-苏丹市开始召开。来自全球80多个国家的1400多名代表在会议上共同讨论的主题为，通过发展智能城市解决城市核心问题。城市的核心问题包括管理城市、稳定发展、创新与技术等。

会议期间，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明表示，目标将首都打造成为全球最受欢迎的前50旅游目的地城市之一。

而努尔-苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫在讲话中指出，努尔-苏丹市超过一百万的人口中有70万是35岁以下的年轻人。

【编译：阿依波塔】