哈萨克斯坦与比利时经贸合作主题圆桌会议在布鲁塞尔举行

哈通社/布鲁塞尔/10月11日 – 主题为《哈萨克斯坦与比利时：贸易和经济投资合作的前景》的圆桌会议10日在比利时布鲁塞尔举行。

此次会议旨在向比利时商界介绍哈萨克斯坦营商环境，活动由瓦隆大区外贸和外国投资总署（AWEX）和及弗拉芒大区贸易投资局（FIT）共同组织。

外交部副部长叶尔梅克•阔谢尔巴耶夫、哈萨克斯坦驻比利时大使阿伊古莉•库斯潘，及来自科克里尔集团、ORFIT公司、Picanol集团等9家比利时主要企业的负责人共同出席了这一会议。

会议期间，副外长和大使分别向比利时代表们介绍了哈萨克斯坦的主要经济指标和营商环境的情况。

哈萨克斯坦方面期待同比利时加深在工业、农业和高科技领域的合作。

瓦隆投资与出口总监尚塔尔·德·布鲁女士指出，虽然哈萨克斯坦在比利时的出口排名中仅位于第83位，但作为欧亚经济联盟的成员国，哈萨克斯坦的市场潜力不容忽视。

«加强同哈萨克斯坦的合作，意味着比利时拥有了一个通往1.8亿人口巨大市场的门户。»她说。

据悉，截至目前，哈萨克斯坦与比利时之间的贸易额达到了4.55亿美元，较2017年增长了58%。有74家比利时企业在哈萨克斯坦从事各领域经济活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】