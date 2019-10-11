各国首都市长分享在发展旅游业方面的经验

哈通社/努尔-苏丹/10月11日-- 来自喀山、塔林、塔什干、撒马尔罕、安卡拉、伊斯兰堡、赫尔辛基、曼谷等各大国际性城市的市长们，在第八届联合国世界旅游组织全球峰会上分享了各自城市在旅游业发展方面的经验。

鞑靼斯坦首都喀山市市长伊苏尔·麦辛表示：«喀山市已成为俄罗斯联邦第五大受欢迎的旅游城市。过去六年来，我们举办了世界学生运动会、世界水上运动锦标赛和世界足球锦标赛。 在此期间，形成了来自不同行业的年轻志愿者和专家团。 也就是说，每一次大型活动的举办都可以优化城市基础设施和提高人口素质。»

来自爱沙尼亚的塔林市市长米哈伊尔•科勒瓦特指出了塔林市和芬兰首都赫尔辛基之间的合作关系，并称，欧洲国家的首都正在发展双城概念。

«我们计划发行可以在多个城市通用的公交卡。这样一来，来到赫尔辛基的游客也可以观光塔林。我们与赫尔辛基建立了合作关系，赫尔辛基与其他城市也有这样的合作关系。同时要监管旅游业的发展，要知道发展什么样的旅游业、目前都有什么样的旅客在光临、以及我们想要什么样的游客等。另外，旅游业的发展中也不能忽视城市居民。如果旅客量的增加对当地居民造成了不便，那这种旅游业不会有前景。 »米哈伊尔•科勒瓦特说道。

芬兰首都赫尔辛基市副市长皮依·帕卡瑞聂恩在讲话中表示：«所有城市都需要可持续旅游业发展政策，在旅游业中使用数字化技术也是非常有必要的。欧盟委员会已确认，赫尔辛基是2019年度欧洲‘智慧’城市。我们是继纽约之后第二个自愿加入联合国的城市。旅游业的稳定发展不仅能为旅客提供优质服务，还能保障当地居民的舒适生活。

乌兹别克斯坦首都塔什干市市长贾洪吉尔•阿尔特克霍贾耶夫就在历史城市引入«智慧城市»元素主题发表了讲话。

洪吉尔•阿尔特克霍贾耶夫说道：«在‘智慧城市’的项目框架内，我们在建设大型技术中心。基于5G系统的覆盖，城市的11个区也在引进相关技术。 我们希望能够免费提供5G Wi-Fi。公共汽车和地铁里也需要引入数字技术。 另外，去年有20万人选择使用地铁出行，因此堵车情况也得到了缓解。»

值得一提的是，第八届联合国世界旅游组织（UNWTO）全球峰会于10月10至 12日期间在首都举行，会议期间来自世界各地的参会代表就通过发展智能城市解决城市核心问题，管理城市、稳定发展、创新与技术等问题领域进行讨论。

在会议开幕式，努尔-苏丹市投资与创业发展管理局局长叶尔兰•别克米尔扎耶夫表示，努尔苏丹市正在计划建造迪士尼乐园。

【编译：阿依波塔】