托卡耶夫总统出席独联体国家首脑峰会

哈通社/阿什哈巴德/10月11日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在阿什哈巴德出席了独联体国家元首理事会会议。

消息称，哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯和摩尔多瓦等国家元首出席了会议。

与会者就独联体框架下的多边合作问题交换了意见，并就2020年独联体轮值主席国和执行委员会主席候选问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统在讲话中提出了关于进一步加强独联体国家组织发展的建议。他同时还表示，独联体是在各成员国之间建立紧密政治、经济和人文领域合作关系的国际组织。

托卡耶夫总统表示，国际冲突、不确定性和互不信任对国际关系带来了重创，并对经济发展稳定带来了影响。此外，区域一体化进程也因此面临着各种挑战。

“为应对各种变化，我们的组织应通过复杂和必要的适应过程。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，独联体开展了机构现代化进程。2017年，组织开始落实了进一步发展概念和发展战略工作。我也将继续推进这一领域的工作。”托卡耶夫说。

国家元首认为，经贸合作关系的发展是独联体的主要工作任务之一。

“2011年建立的独联体国家自贸区为各成员国之间的贸易量增长创造了条件。因此，为进一步扩大经贸合作，应继续推动消除当前障碍工作。此外，为组织框架下经贸合作带来新的动力，我们应寻找更多的发展机会。”他说。

总统还指出，各成员国应加强数字科技、电子商务和其他现代科技技术领域的联合合作。他同时还建议，应定期举行这一领域的论坛，加强经验交流。

托卡耶夫表示，2018年电子商务占据全球贸易总额的11.5%，达1.8万亿美元。专家预测，5年后这一数据将达2.8万亿美元。因此，哈萨克斯坦总统提出了在组织框架下制定关于电商发展的法案。

据他介绍，独联体国家在全球贸易份额为1%。独联体国家旅游业有着丰富的发展潜力，各成员国境内有着吸引外国游客的度假村和优美旅游地点。因此，哈萨克斯坦总统提议推出类似于申根协议的“独联体签证”。

托卡耶夫还表示，2020年到来的卫国战争75周年具有象征性的意义。

“战争时期，哈萨克人民与各国人民共同对抗了侵略的敌人。尊重战场上失去生命的烈士和参战老兵是我们的共同职责。哈萨克斯坦人民坚决反扭曲二战历史。”总统说。

最后，总统表示哈萨克斯坦愿意加强在独联体框架下的合作。

【编译：小穆】