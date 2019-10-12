超强台风逼近 日本进入高度戒备状态

哈通社/东京/10月12日 -- 今年第19号超强台风“海贝思”11日在日本以南海域持续向北移动，预计将在维持强度的情况下，于12日傍晚至深夜在东海和关东登陆。

据共同社报道，日本气象厅预测，日本列岛大范围地区将遭遇狂风暴雨，东日本恐出现创纪录的暴风与强降雨。

日本气象厅表示有可能发布大雨特别警报。

台风也影响公共交通，东海铁路公司（JR东海）计划东海道新干线东京至名古屋区间从12日始发车开始全天停运，名古屋至新大阪区间上下行仅运行共6趟列车。

西日本铁路公司（JR西日本）也将从12日上午起停运山阳新干线新大阪至冈山区间。首都圈JR普通铁路预计12日至13日停运。

航空方面，全日空决定取消羽田和成田两座机场12日的全部起降航班，日本航空决定取消清晨航班以外的大部分航班。

日本气象厅要求严加警惕暴风、大浪、大潮、地质灾害、低洼地被水淹以及河流泛滥，及早疏散并确保安全。

最新消息称，本千叶县市原市12日上午8点多突然刮起暴风，可能是龙卷风。汽车翻倒造成一名50多岁男子死亡，包括3名儿童在内共5人受伤。此外有1栋住宅全部毁坏等，至少10栋房屋受损。