政府总理会见新加坡国务资政张志贤

哈通社/努尔-苏丹/10月14日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明14日在总理府会见新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。

会谈中，双方就两国经贸合作发展问题，以及批准今年10月1日在埃里温签署的欧亚经济联盟与新加坡自由贸易区协议后的两国相互合作前景问题进行了讨论。

马明指出，哈萨克斯坦首任总统高度重视与新加坡之间的合作，他还同新加坡前总理李光耀建立了紧密的友谊关系。根据结果，两国之间的合作得到了有效发展。总理强调，托卡耶夫总统将继续延续首任总统制定的外交政策，重视进一步加深与新加坡之间的有效合作发展问题。

据了解，哈萨克斯坦是新加坡在中亚地区的重要经贸合作伙伴。2018年，两国双边贸易总额达5.2亿美元，而今年前6个月新加坡对哈直接投资总额由2850万增至8070万美元。

会谈中，哈萨克斯坦总理邀请新加坡积极参与阿斯塔纳国际金融中心和交通运输与住房建设等基础设施现代化投资项目，以及进一步促进两国企业界之间的合作。

马明指出，保障外国投资资金和贸易量的增长是哈萨克斯坦政府的主要工作方向之一。

最后，哈萨克斯坦总理邀请新加坡代表出席明年6月份在首都努尔-苏丹举行的世贸组织第12届部长级会议。

【编译：小穆】