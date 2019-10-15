欧亚大学代表团参加在立陶宛举行的国际学术峰会

哈通社/努尔-苏丹/10月15日-- 古米列夫欧亚国立大学、立陶宛考纳斯大学和夸夸雷利·西蒙兹（QS Quacquarelli Symonds）联合举办的“通过国际合作提高知名度：交换生、知名度、品牌”主题的国际学术峰会在考纳斯正在进行。

哈萨克斯坦、俄罗斯、美国、立陶宛、拉脱维亚、英国、日本、韩国、土耳其、阿塞拜疆、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、波兰、乌克兰和乌兹别克斯坦等国家的代表参加了此次峰会。

峰会讨论了高等教育领域的全球治理目标、明确大学在加强国际社会中的作用、国际高等教育体系的趋势。

峰会上夸夸雷利·西蒙兹（Quacquarelli Symonds）英国国际高等教育咨询公司的代表、英国《卫报》日报编辑、欧亚国立大学校长叶尔兰•塞德科夫等各个国家参会代表进行了发言。

会议结束时，将会公布“QS世界大学排名（QS EECA University Rankings 2019） -- 欧洲和中亚大学QS2019”排名结果。

同时，欧亚国立大学校长叶尔兰•塞德科夫将主持哈萨克斯坦各大学校长理事会座谈会，讨论与立陶宛考纳斯大学的合作事宜。

【编译：阿依波塔】