迪玛希分享纽约演唱会准备工作

哈通社/阿拉木图/10月15日-- 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮分享了将于12月10日在美国纽约进行的个人演唱会准备工作。

迪玛希·库达伊别尔艮表示：“我非常荣幸能够通过‘Arnau tour ENVOY’个人演唱会向全世界传递我们的文化。前来参加纽约演唱会的观众会了解现代哈萨克的传统艺术。我们整个团队都在朝这个方向努力，参加此次演唱会的所有人都是自己领域的专家。”

据他介绍，“Arnau tour ENVOY”是个世界向哈萨克瞩目的大型活动。整个演唱会的舞蹈设计由胡安希别克·别肯和阿尔森·伊米诺夫负责。他们俩都是舞蹈领域的有才青年，胡安希别克•别肯是2018年度«最佳编舞2018»冠军，而阿尔森·伊米诺夫也是在国家级大型活动中负责舞蹈的专家。而演唱会的伴舞团是由10个人组成的哈萨克斯坦舞蹈演员。演唱会中负责现场演奏的乐团也是对乐器了如指掌的专业演奏团。除此之外，负责拍摄、舞台形象等其他方面的团队工作人员也都在齐心协力一同准备着12月在纽约举行的演唱会。

值得一提的是，哈萨克斯坦«阿斯塔纳芭蕾舞剧院»的剧组也会一同参加迪玛希的纽约演唱会。

如果说2019年夏天在努尔-苏丹市举行的“ARNAU”演唱会是迪玛希对哈萨克斯坦、对家乡表达的热爱，那么“Arnau tour ENVOY”演唱会上，迪玛希会向全世界介绍现代哈萨克的传统艺术。

2019年12月10日在纽约“Barclays Center”举行的迪玛希个人演唱会由哈萨克斯坦文化和体育部在美国的哈萨克斯坦文化日框架内举行的。演唱会门票将于11月13日开始出售。

【编译：阿依波塔】