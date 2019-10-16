哈白俄三国有意加强紧急情况领域合作

哈通社/莫吉廖夫/10月16日--哈萨克斯坦内务部、俄罗斯紧急情况部及白俄罗斯紧急情况部联席会议日前在白俄罗斯莫吉廖夫举行。

会议期间，白俄罗斯紧急情况部部长弗拉基米尔·瓦先科指出，白俄罗斯有意定期派遣该国消防员和救援人员前往哈萨克斯坦及俄罗斯接受培训。

据白俄罗斯国家通讯社（BelTA）报道，瓦先科称，俄罗斯紧急情况部代表会使用白俄罗斯的训练场地，而白俄罗斯消防员也会使用俄罗斯和哈萨克斯坦的训练设施。他表示，这种方法为紧急情况的预防和处理工作产生了积极影响。因此，三国应定期安排此类训练活动。

然而目前这些培训并非定期举行，因此参与人员较少。在此方面，瓦先科强调，让更多的消防员和救援人员定期在领国的培训设施中接受培训，将有助于分享最佳经验，并在实践中改进处理方法。

哈白俄三国在此领域的合作旨在改进紧急情况处理工作形式，提高公众对生命安全的认识。

此外，会上，三国代表就有关分享在农村和森林地区灭火、处理复杂紧急情况以及人道主义和人员培训方面的最佳做法达成了共识。

据悉，此次是三国紧急情况部门举行的第二次联席会议。

【编译：达娜】