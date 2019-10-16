政府副总理介绍哈萨克斯坦疾病预防和控制工作

哈通社/努尔-苏丹/10月16日-- 政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫表示，目前我国有18.2万人患癌。

政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫说道：«在总统的指示和政府的支持下，为了降低癌症死亡率哈萨克斯坦启动了癌症控制、早期发现及预防措施。目前，哈萨克斯坦患有肿瘤疾病的人数为18.2万，其中有3.6万人患恶性肿瘤。在这里我想指出，去年癌症导致的死亡率只有5%。正如大家所知，癌症最好的治疗方式是提早发现，而通过检查就可以做到及时发现。根据最新数据，哈萨克斯坦目前筛查癌症的概率提高到了28%。»

据副总理介绍，目前在哈萨克斯坦有包括国家肿瘤和移植中心和各州的疾病预防控制中心等16家专门研究癌症、初步诊断的机构。

«哈萨克斯坦的疾病普查会定期进行。 我国2018-2022年抗癌综合计划也已启动。 这项全面计划的主要目的是预防疾病、诊断、对相关医务工作人员培训和二次培训。为确保该计划的全面开展，

国家拨款350亿坚戈，其中120亿坚戈用于提供癌症药物。在疾病预防和控制方面的支出近五年了增长5倍多。»

值得一提的是，昨日世界癌症领导人峰会在努尔-苏丹开幕。国际抗癌联盟（UICC）主席、约旦公主迪娜·米雷德，以及哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫出席了活动。

今日哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向正在首都举行的世界癌症领导人峰会致贺信，表达了衷心的祝贺。

【编译：阿依波塔】