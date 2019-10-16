金融时报：世界经济进入“同步衰退期”

哈通社/努尔-苏丹/10月16日 -- 《金融时报》撰文称，在一些国家经济增长放缓、停滞乃至衰退的背景下，世界经济进入“同步衰退期”。

根据《金融时报》和布鲁金斯学会联合编制的全球经济复苏跟踪指数（TIGER），全球主要经济指标降至2016年春季以来最低水平，发达国家、发展中国家经济增长全面失速，经济信心衰退。仅有金融市场指标相对较高，才使得TIGER指数不至跌至负区间。TIGER指数综合考虑了世界多数国家的经济积极性、全球金融行业交易、消费者和企业家信心指数等指标，反映了绝对数值和变化动态。

布鲁金斯学会教授普拉萨德表示，贸易摩擦加剧、政治不稳定、地缘政治风险和对货币刺激措施效果的担忧动摇了企业和消费者信心，抑制投资和生产增长。尽管各项指标全面减弱，担心全球衰退即将到来为时尚早，因为世界范围内的高就业率对收入增长和稳定家庭支出起到促进作用。上周，国际货币基金组织（IMF）总裁吉奥尔吉耶娃称，IMF预测，2019年占世界经济体量90%的国家经济增速都将放缓。世界银行、经济合作与发展组织及大多数私营领域经济学家对世界经济发展前景均不乐观，预测世界经济增速将降至2008-2009年经济危机以来最低水平。