托卡耶夫总统会见韩国外长康京和

哈通社/努尔-苏丹/10月16日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统会见了到访的韩国外长康京和。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫16日在总统府会见了为出席第十二届«中亚-韩国»论坛而访问哈萨克斯坦的韩国外交部长康京和。

双方就哈萨克斯坦与韩国战略伙伴关系的现状和前景，以及两国高层之间达成的相关承诺的落实情况交换了意见。

哈萨克斯坦总统高度评价了哈韩两国在经贸、投资、高新技术和人文领域合作的高速发展。

“韩国总统文在寅今年4月对哈萨克斯坦进行了富有成果的访问。我们相信，在其访哈期间双方达成的«微风»新经济合作项目将有效地促进两国合作的发展。期待两国在经贸领域的合作不断深入。”托卡耶夫说。

韩国外长向托卡耶夫总统转达了文在寅的问候，并表示，韩国也同样希望能够进一步加深同哈萨克斯坦之间的双边及区域性合作。

“我们急切的期待您于明年对韩国的访问。我国总统对哈访问取得了丰硕的成果，进一步明确了两国合作的主要方向。期间达成的协议，正在由两国相关机构予以落实。所有事务都在按照各自的路线发展当中。我们相信，您对韩国的访问将使两国关系迈上一个新的台阶。”她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】