联合国儿童基金金：不良膳食正在危害全球儿童的健康

哈通社/努尔-苏丹/10月17日 -- 联合国儿童基金会在15日发布的有关儿童、食物与营养的最新报告中警告，全球众多儿童的健康正因为不良膳食以及无法保障其营养权利的食物体系而受到威胁，其数量之多令人担忧。

纽约，2019年10月15日——联合国儿童基金会在今天发布的有关儿童、食物与营养的最新报告中警告，全球众多儿童的健康正因为不良膳食以及无法保障其营养权利的食物体系而受到威胁，其数量之多令人担忧。

《2019年世界儿童状况：儿童、食物与营养》报告指出，至少三分之一的（超过2亿名）五岁以下儿童或营养不足，或超重。近三分之二的六个月至两岁婴幼儿的饮食无法保障其身体和大脑的迅速发育。这些儿童可能面临大脑发育不良、学习能力差、免疫力低下、易受感染甚至死亡等各类风险。

«在过去的几十年中，虽然我们在技术、文化和社会等领域取得了许多进展，却忽略了一个最根本的事实：如果儿童吃不到健康的食物，他们的生活质量就难以得到保证。»联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔（Henrietta Fore）说，«数百万儿童依靠不健康的饮食生存着，仅仅是因为他们没有更好的选择。我们对营养不良问题的理解和应对都需要改变：仅仅让儿童吃饱是不够的，最重要的是让他们吃到健康的食物。这是我们当今所面临的共同挑战。»

该报告对21世纪儿童所面临的各种形式的营养不良问题进行了迄今最全面的评估。报告描述了营养不良的三重负担问题，即五岁以下儿童面临的营养不足、因缺乏必需营养素而引起的隐性饥饿以及超重的问题。报告指出，目前在全球：

1.49亿儿童生长迟缓或相较同龄人过于矮小；

5000万儿童消瘦或身材过于单薄；

3.4亿儿童（即每两名儿童中就有一人）缺乏必需的维生素和矿物质，例如维生素A和铁；

4000万儿童超重或肥胖。

报告警告称，不良的饮食和喂养开始于儿童生命早期。尽管母乳喂养可以拯救生命，但只有42%的六个月以下儿童能够得到纯母乳喂养，而使用配方奶粉喂养的儿童数量正在不断增加。2008至2013年间，在巴西、中国和土耳其等上中等收入国家，乳基配方奶粉的销售量增长了72%，其背后的主要原因是不当营销的影响，以及用于保护、推广和支持母乳喂养的相关政策和措施欠缺。

报告指出，在儿童六个月左右开始进食流质或固体食物时，喂养不当的现象比比皆是。全球范围内，近45%的六个月至两岁的儿童没有进食水果或蔬菜；近六成的婴幼儿没有进食蛋、奶、鱼或肉类。

伴随着儿童不断成长，他们能接触到的不健康食品也越来越多。这一现象出现的主要原因包括不当营销和广告的影响，城市中甚至偏远地区过度加工食品的泛滥，以及快餐和高含糖饮料的供应不断增加。

例如，报告显示，在中低收入国家，42%的学龄青少年每天至少要消费一次含糖的碳酸软饮料，46%的学龄青少年每周至少要吃一次快餐。在高收入国家，这一比例则分别为62%和49%。

由此导致儿童和青少年的超重和肥胖问题逐渐发展成为全球性的问题。2000至2016年间，5至19岁儿童与年轻人超重比例从十分之一上升到近五分之一，分别是1975年同样的年龄段女童和男童肥胖比例的10倍和12倍。

报告指出，来自最贫困以及最边缘化社区的儿童和青少年正承受着最沉重的各类营养不良负担。在最贫困的家庭中，只有五分之一的六个月至两岁的婴幼儿能够获得保证他们健康成长所需的充足的、多样化的膳食。即使在英国这样的高收入国家，最贫困地区的超重患病率也是最富裕地区的两倍多。

报告还指出，与气候相关的灾害导致了严重的粮食危机。例如，干旱造成了80%的农业损害和损失，深刻改变着儿童及其家庭的膳食结构，也左右着食物的质量和价格。

为解决日益严重的各种形式营养不良危机，联合国儿童基金会向各国政府、私营部门、捐助者、父母、家庭和商业界发出紧急呼吁，采取以下措施来帮助儿童健康成长：

通过改善营养教育和利用有效的法律法规（例如征收糖税）来减少对于不健康食品的需求等举措，来帮助家庭、儿童和年轻人提高其对营养丰富食物的需求。 通过激励健康、便利且可负担食物的供给，来推动食品提供商为儿童利益采取正确行动。 通过采用行之有效的方法，例如采用准确且易于理解的包装标签以及对不健康食品的营销进行更严格的监管，来为儿童和青少年营造健康的食物环境。 动员医疗卫生、水和环境卫生、教育和社会保护等支持系统，推动改善营养状况取得更大成果，惠及每一位儿童。 定期收集、分析和使用高质量的数据与实证，来指导行动，跟踪进展。

«在争取健康膳食的‘战斗’中，我们正逐渐处于不利的地位。»福尔说，«要想赢得这场‘战斗’，仅凭一己之力是不够的。各国政府、私营部门和全社会都应当重视起儿童营养问题，共同努力，从根源上解决各种形式不健康膳食的问题。»