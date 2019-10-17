阿斯塔纳航空公司将莫斯科航班转移至多莫杰多沃机场

哈通社/努尔苏丹/10月17日 -- 自2019年10月27日起，哈萨克斯坦载旗航空公司阿斯塔纳航空将从莫斯科谢列梅捷沃机场的飞行业务转移到多莫杰多沃机场。

据阿斯塔纳航空公司消息，航班的转移将在不中断航班计划的情况下进行。机场的这一变化适用于努尔苏丹（冬季为每周11班）和阿拉木图（冬季为每周14班）的航班。阿斯塔纳航空公司的预订系统已经更新，以反映2019年10月27日之后航班的变化。

俄罗斯首都机场的这一变化与最近同俄罗斯的S7航空公司签署的代码共享协议有关，多莫杰多沃机场是该俄罗斯航空公司在莫斯科的运营基地。

多莫杰多沃机场位于莫斯科南部，2018年接待旅客2940万。它是全球最大航空公司联盟、寰宇一家和星空联盟的基地机场；有50家定期航班运营，飞往202个目的地。

莫斯科多莫杰多沃机场有140多家商店、咖啡馆、酒吧和餐厅，并通过航站楼的60个接入点提供免费WiFi。“一个屋檐下”的概念是指国际和国内航班在一个航站楼内运行。这提高了机场的中转潜力，同时节省了时间，为旅客出行提供了便利。

机场通过现代化舒适的高速列车（AeroExpress）与莫斯科市中心相连，在短短40分钟内可将乘客直接送到莫斯科市中心（Paveletskaya站）。

2002年9月，阿斯塔纳航空开始执飞阿拉木图和努尔苏丹飞往莫斯科的航班。自此，阿斯塔纳航空在上述航线上载客超过350万人次，货物超26000吨。阿斯塔纳航空目前每周运行12班努尔苏丹-莫斯科-努尔苏丹航线，16班阿拉木图-莫斯科-阿拉木图航线（夏季计划）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】