学者：哈萨克斯坦是金帐汗国的“直系继承人”

哈通社/努尔苏丹/10月17日 – 由国际突厥学院举办的主题为《金帐汗国：历史与遗产》圆桌会议17日在首都努尔苏丹举行。

会上，语言学副博士、国际突厥学院分析师提穆尔·柯泽列夫表示，历史上的金帐汗国是一个拥有完整法度和治理体系的国家。

“金帐汗国是一个拥有完善的立法、通讯和交通物流制度的统一国家。也就是说，在当时的那个年代，它是当之无愧的强国之一，是一个帝国。他的国家结构对后世的俄罗斯帝国有着很深的影响。”他说。

根据提穆尔·柯泽列夫的说法，金帐汗国拥有发达的城市文化，这个国家的统治者们亲自建设了巨大而繁华的城市。

他强调，在大草原上兴建城市并非一日之功，城市的建立经过了繁复的设计和建设时期。此外，在金帐汗国时代，书面文学也有所发展，同时建立了发达的国家机构。

“有人认为哈萨克斯坦过多的关注历史，但没有对历史的审视就无法面向未来。二十世纪国际上许多国家的经济成就实际上也是基于深厚的历史底蕴。”他说。

提穆尔·柯泽列夫指出，哈萨克斯坦是金帐汗国政治遗产的“直系继承人”。

“无论是从地理、人种还是国家历史层面去考虑，都能很清晰的了解到这一点。因此有必要还原这一历史真相。”他说。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2019年8月24日在出席国际旅游论坛期间，曾强调应在金帐汗国750周年纪念框架下组织一系列活动。总统还指出，应将伟大的术赤汗的事迹予以大力传扬。

【编译：木合塔尔·木拉提】