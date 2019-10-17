马来西亚企业希望在哈开展清真业务

哈通社/阿拉木图/10月17日-- 在阿拉木图举行的商业论坛中，哈萨克斯坦和马拉西亚的多家公司签署了合作备忘录。

马来西亚13家公司的代表出席了以发展合作和商业关系为主的商业论坛。

出席会议的马来西亚代表包括外贸促进公司(MATRADE)的副总经理莫合德·穆斯塔法·阿布迪力·阿兹伊孜。

外贸促进公司(MATRADE)的副总经理表示:“我们看到了哈萨克斯坦正在快速发展的脚步。我们不仅希望建立政府间合作，也希望促进商业合作。这可以加强两国的合作发展战略关系。我们希望能够与当地商人合作，在各个领域发展。同时，我们也希望发展清真食品业务。在清真业务方向，我们与多个国家建立了合作关系。哈萨克斯坦的羊肉是我们非常感兴趣的合作方向。另外，我们也邀请哈萨克斯坦商人来马来西亚。”

哈萨克斯坦外交部阿拉木图代表处的负责人叶尔兰·斯卡阔夫表示：“马来西亚企业家对我们国家感兴趣说明哈萨克斯坦在中亚国家中有一定的优势。我认为，这种商业论坛往后也会继续举行。商业论坛可以提起商人的合作兴趣，毕竟哈萨克斯坦的经济和投资政策都是比较稳定的。两国之间不仅要发展商务合作，还会继续推动旅游业方面的合作。马来西亚的旅游业非常发达，对旅游业合作也表现出了积极态度。他们也愿意跟我们分享在旅游合作方面的经验。”

值得一提的是，来自马来西亚的代表也会对当地一些进口商和分销商的工作流程进行参观。

【编译：阿依波塔】