哈萨克斯坦外长会见首次访问哈萨克斯坦的乌拉圭外长

哈通社/努尔苏丹/10月18日 – 哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔德17日会见了到访的乌拉圭外交部长鲁道夫·尼恩。

据外交部消息，这是乌拉圭外长首次对哈萨克斯坦进行的访问。

在外交部大楼举行的会谈中，两国外长强调了哈萨克斯坦与乌拉圭之间各领域合作的良好发展趋势，表示有必要进一步加强两国之间的政治对话，并就共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。

双方着重强调了在欧亚经济联盟与南方共同市场之间，以及«一带一路»倡议框架下的合作前景，指出经贸和投资领域的合作发展具有重要的意义。

哈萨克斯坦外长向来宾介绍了当前哈国为投资者创造的各种便利条件，并邀请乌拉圭方面与哈萨克斯坦在农业、旅游业和医疗行业等领域开展合作。

双方还就通过简化签证程序促进双方民间文化交流达成了共识。

双方在会谈中表示，愿进一步发展多边模式的对话。在着重重申对反核武器扩散和打击恐怖主义方面努力的支持的同时，双方强调，将继续加强联合国框架下在国际安全问题上的相互合作。

乌拉圭外长在讲话中重申了对进一步加强两国对话与合作的意愿，并邀请哈萨克斯坦外长在合适的时候访问乌拉圭。

【编译：木合塔尔·木拉提】