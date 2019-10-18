“数字桥”国际创新论坛将于下周举行

哈通社/努尔苏丹/10月18日— “数字桥（Digital Bridge）”国际创新论坛将于10月24-25日在首都努尔-苏丹举行。

哈萨克斯坦卫生部副部长、教育和科学部副部长、劳动和社会保障部副部长、财政部副部长以及数字发展、创新和航空航天工业部副部长将齐聚一堂，就哈萨克斯坦的数字化转型问题展开讨论。

会议将围绕与市场合作的成功经验以及当家国家面临的挑战等主题开展。

会上，各部副部长将与IT界一同讨论国家机构于IT市场在合作联合实施数字项目方面的成功案例，并就有关在落实《数字哈萨克斯坦》国家规划时遇到的困难以及国家为IT领域提供的支持措施等问题进行讨论。

论坛组织者称，与会者还能够与副部长进行互动，并分享如何通过数字化解决方案改善人民生活的想法。

作为讨论哈萨克斯坦数字生态系统问题的重要活动，今年的«数字桥»论坛将有望成为连接初创企业、政府、参与推动数字创意的企业、解决问题和实施项目的公司之间的重要桥梁。

活动框架内还将举行一系列小组会议，包括Next Tech Entrepreneur Forum、Digital Qazaqstan Forum、QazTech Forum、Astana Hub Awards以及Astana Hub Battle等。

【编译：达娜】