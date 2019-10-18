英国脱欧对哈萨克斯坦会带来哪些影响？

哈通社/布鲁塞尔/10月18日 – 欧盟27国17日表态支持此前英国与欧盟委员会达成的新脱欧协议。

一旦新协议得到欧洲议会和英国议会的批准，英国将正式脱离欧盟。为此，本周六英国议会会议成为了各界关注的焦点。

英国的脱欧协议包含了为期两年的过渡期。在这段时间当中，所有欧盟通过的商业协议仍将在英国生效。

一旦英国最终“无协议脱欧”，则英国将不再被视为欧盟与其他国家所达成的合作协议的一部分。英国将需要按照世贸组织的规则，同其他国家独自开展贸易活动。

欧洲亚洲研究所研究院卡拉姆·汤姆森说：“英国有意同哈萨克斯坦缔结合作协议，这是因为英国企业在哈萨克斯坦有大量投资，但一旦英国最终‘无协议脱欧’，那么对于伦敦而言，首先完成建立与美国和其他更大的经济体之间的合作关系就成为了首选任务。”

英国是哈萨克斯坦前十位的投资来源国家之一。最近的13年间，英国共向哈萨克斯坦投资130亿美元。

“哈萨克斯坦将需要与英国重新达成各项协议。不过，哈萨克斯坦可能在英国的‘优先名单’中排在较靠后的位置。”汤姆森说。

这位分析人士认为，脱欧协议可能不会对国际原油市场带来较大的影响。

欧洲亚洲研究所的首席研究员阿尔贝托·图斯特拉则认为，英国的整个脱欧程序为欧亚经济联盟成员国提供了一个非常值得参考和研究的反面经验。

“目前欧亚经济联盟正在讨论吸收乌兹别克斯坦为正式成员的相关问题。但在扩员之前，欧亚经济联盟更应关注自身的强化问题。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】