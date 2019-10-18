曼格斯套州州长会见土耳其驻阿克套总领事

哈通社/阿克套/10月18日-- 曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫会见土耳其驻阿克套总领事穆扎菲尔·阿克伊勒德尔穆。

会晤期间，双方就两国合作关系发展等进行了讨论。2019年1月至8月，曼格斯套州与土耳其之间的商品交易额为2.1亿美元，是2018年同期的22倍。

2019年1月至8月，阿克套州向土耳其的出口的商品贸易额为2.05亿美元。出口商品主要包括原油和石油产品、洋葱、大蒜、黑色金属废料等。

2019年1月至8月从土耳其进口的贸易总额为586.6万美元。 进口商品包括：西红柿、豆类、糖食（包括白巧克力）、油漆和清漆、耐火水泥和灰浆等。

目前，在曼格斯套州有74家哈土合资企业。

同时，2019年5月，在土耳其的投资参与下，Satex Chemie有限公司（土耳其 、德国）开始生产基于沥青乳液的防水材料。到目前为止生产了价值1.94亿坚戈的1000吨产品。

其产品的65%满足了哈萨克斯坦市场，35％出口到阿塞拜疆、俄罗斯和德国等国家。该公司计划在不久的将来继续向意大利、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和土耳其扩大出口业务。

【编译：阿依波塔】