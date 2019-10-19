哈萨克斯坦将进一步扩大同美国之间的商贸合作

哈通社/华盛顿/10月19日 -- 世界银行与国际货币基金组织年会10月18日在美国华盛顿举行。

年会期间，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫与美国商务部部长威尔伯·罗斯举行了双边会晤。

据贸易和一体化部提供的消息，此次会晤是在哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫2018年访问美国期间，双方启动的哈萨克斯坦共和国与美利坚合众国间经济合作方面的高规格会晤框架下举行的。

会晤中，双方就两国间内外贸易、商品和服务出口、实施商业和投资项目、与泰森食品（Tyson Foods）公司的合作方案、对AIFC框架下的合作项目提供支持方面的双边合作领域问题、制裁政策、知识产权与电子商务，以及在世贸组织和经合组织框架下的合作等内容进行了深入讨论。

美国是哈萨克斯坦最主要的经贸合作伙伴之一。两国之间的贸易额在2018年增长了36%，达22亿美元。

2019年1~8月间，哈萨克斯坦与美国之间的贸易额达14亿美元，与去年同期持平。

为促进经贸合作的进一步发展，以及保持当前高水平的发展动态，双方均有意继续开展联合工作，扩大提供的商品和服务的范围，并建立企业界之间的直接联系。

哈萨克斯坦方面建议增加哈萨克斯坦产品向美国的出口数量，增幅规模为50个商品头寸约8.02亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】