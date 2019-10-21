哈英两国将联合开展民航监管模式转型工作

哈通社/努尔苏丹/10月21日-- 哈萨克斯坦投资和发展部民航委员会消息，根据哈萨克斯坦与英国之间达成的关于向哈萨克斯坦引入英国民航管控模式的技术协助协议，英国民航局专家于10月21日~25日期间访问哈萨克斯坦。

消息称，访问期间，来自因果民航局的专业人员，将对哈萨克斯坦民航领域的相关法律条款进行梳理，并针对性提出将其与EASA/ЕО（欧洲航空安全局）相关条款以及英国民航监管模式相互进行协调的建议。

根据向英国民航监管模式进行过渡的工作计划，哈萨克斯坦已经组建了一个由国内外专家组成的联合项目小组，小组成员来自航空领域的各个部门（飞行、适航、机场和地面服务、空中航行、航空安全、航空立法、航空人员）。

在联合项目小组的工作框架内，将会与阿斯塔纳航空（Air Astana）、斯卡特航空（Scat）等航空公司以及其他民航领域举行解说会议和演讲。

值得一提的是，10月7日哈萨克斯坦民航委员会与英国民航局就帮助哈萨克斯坦过渡到英国民航监管模式并向其提供技术支持达成了协议。

新的监管体系将为哈萨克斯坦航空运输业的增长提供支持，并为哈萨克斯坦立足于全球航空业奠定基础。在过去的一年半中，民航委员会已经制定并实施了《基本民航法》的相关修正案和61项立法法案。

哈萨克斯坦共和国航空局致力于提供高水平的国际飞行安全控制和监督，这将成为民航业可持续发展和提高哈萨克斯坦航空过境运输吸引力的基础。

【编译：阿依波塔】