今年我国外来投资规模有望增加

哈通社/努尔苏丹/10月22日 – 哈萨克斯坦外交部投资问题委员会副主席拉雷萨·朱玛哈利耶娃21日晚在参加国家电视台（Qazaqstan）《公开对话》政治辩论性电视栏目时表示，至今年年底，我国吸引外来投资的总量将有所增加。

她指出，哈萨克斯坦为吸引外国投资，留住投资商以及促进本地投资者的积极性制定了许多有效地措施。

«不能将我国的经济与全球经济形势区分看待。总体来看，在国际范围内，投资的总量近两年是呈现出下降趋势的。而就哈萨克斯坦而言，去年的投资规模较前年增长了15.8%。今年上半年，投资有些微下降，但我们预期2019年年底这一数据会有所提升。»她说。

拉雷萨·朱玛哈利耶娃指出，2017年我国制定了国家投资战略，明确了招商引资的区域和实施办法等。有基于此，我国的招商引资工作得到了较好的发展。

参加节目的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员萨帕尔·阿赫梅托夫强调指出，过去几年哈萨克斯坦共吸引外来直接投资3300亿美元。

«吸引投资对每一个国家都是非常重要的，因为市场是开放的。如果国家之间商品无法流通，技术不能交流，那么发展就是一句空话。这些年间，外来投资不仅带来了资金，也带来了高新技术。新的工厂建成，新的设备投入了生产。»阿赫梅托夫说。

议员表示，投资的主要领域集中在矿业和石油天然气行业，并带动了基础设施和能源行业的建设。

【编译：木合塔尔·木拉提】