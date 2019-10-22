北欧哈萨克人商业论坛在斯德哥尔摩举行

哈通社/斯德哥尔摩/10月22日— 瑞典、丹麦、挪威和芬兰哈萨克人商业论坛21日在斯德哥尔摩举行。

据悉，此次论坛是哈萨克斯坦同胞基金会（根据民族领袖纳扎尔巴耶夫倡议组建）和世界哈萨克人协会旨在加强哈萨克斯坦与北欧长居哈萨克族同胞关系项目的一部分。

定居瑞典、丹麦、挪威和芬兰的哈萨克人代表，以及哈萨克斯坦驻瑞典大使海拉特•阿布德拉赫曼诺夫、世界哈萨克人协会副主席阿尔根·沃帕斯诺夫、同胞基金会相关工作人员、瑞典驻哈萨克斯坦首任大使、哈萨克斯坦在丹麦和瑞典等国家的荣誉领事、在北欧工作的哈萨克人以及哈萨克斯坦突厥斯坦州和卡拉干达州的羊毛加工和农业领域的商务人员参加了此次论坛。

论坛期间，参会代表就与小型、中型和大型企业建立合作关系问题上加强联系，发展合作等主题进行了讨论，并向北欧哈萨克人代表们介绍了哈萨克斯坦在开展业务和投资方面的发展潜力，阐述了哈萨克斯坦在可再生能源、信息技术、石油化工、建筑材料、交通运输、农业和教育以及突厥学和旅游等方面的核心规划。

同时，同胞基金会代表表示愿意与北欧哈萨克侨民建立密切合作关系。 为此，基金会成立了回答侨民疑问的联系中心。同时，哈萨克斯坦各领域的商业人士也讲述了与北欧企业合作的想法。

最后，哈萨克斯坦青年协会主席艾丹娜·别克别尔艮关闭了电子时间胶囊，并设定2025年为时间胶囊的开启时间。

在瑞典举行的商业论坛，是今年由同胞基金会组织举办的第六个侨民商业论坛。

此前，9月20日在伦敦举办了与英国哈萨克侨民之间的商业论坛。

【编译：阿依波塔】