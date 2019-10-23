参议院议长对俄罗斯进行正式访问 熟悉莫斯科政府众包项目

哈通社/莫斯科/10月23日—在对俄罗斯进行正式访问框架内，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃前往“新技术管理”中心进行了参观。

据参议院新闻消息，纳扎尔巴耶娃首先向亚历山德罗夫花园内的无名烈士墓献花，随后前往“新技术管理”中心进行参观，并对该中心“积极公民”、“我们的城市”计划，以及国家电子服务和莫斯科市政府众包项目进行了熟悉和了解。

这些项目旨在通过现代IT技术实现政府和公民之间的互动，在短时间内对公民提出的意见和投诉等给予反馈。

例如，“积极公民”计划自2014年启动以来一直在莫斯科开展相关工作，在移动应用程序和网站上提供服务，以收集莫斯科居民意见并进行问卷调查。其涵盖的主题包括城市生活的各个领域，其中包括新地铁站的设计开发和公立医院工作时间表更改等主题。

据悉，项目的实施吸引了更多的年轻人参与城市问题的讨论。在过去五年中，共有240万人参与项目，共解决了近370万个问题，大大改善了住房和公共服务领域的监管系统。

此外，访问框架内，纳扎尔巴耶娃还前往位于国家经济成就展中的“哈萨克斯坦馆”进行参观，该馆前身为“哈萨克苏维埃社会主义共和国馆”。

【编译：达娜】