马来西亚亚洲航空拟向哈萨克斯坦开通新航班

哈通社/努尔苏丹/10月23日—据工业和基础设施发展部民航委员会新闻消息，马来西亚亚洲航空（Air Asia）计划向哈萨克斯坦开通新航班。

消息称，在托卡耶夫总统的指示下，该部正积极致力于开通新的国际航线并吸引外航。

在此框架内，由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会、哈萨克斯坦驻马来西亚大使馆、努尔苏丹、阿拉木图和卡拉干达等市机场，以及阿斯塔纳航空公司人员组成的哈萨克斯坦代表团日前在吉隆坡会见亚洲航空公司创始人拿督卡玛鲁汀和执行董事本杰明·伊斯梅尔。

会谈中，双方就开通两国之间直航航班的可能性进行了讨论。同时，哈方提议亚洲航空向拥有第五航权的努尔苏丹、阿拉木图、卡拉干达市开通直航航班。

同时，我国机场代表人员向马方介绍了哈萨克斯坦有关开通定期航班的鼓励机制，拿督卡玛鲁汀表示有兴趣开通罗马、米兰、尼斯、纽约等城市至阿拉木图的航班。

此外，哈萨克斯坦代表团还与马来西亚交通部民航局局长穆罕默德·拉祖安·马兹兰举行会面，双方就扩大与包括亚洲航空在内的马来西亚航空公司之间的合作关系等问题进行讨论。马方民航部门表示完全支持哈萨克斯坦在两国之间开通新航班的倡议。

【编译：达娜】