首任总统：日本是哈萨克斯坦在亚洲地区重要的合作伙伴之一

哈通社/东京/10月23日 – 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫23日在东京出席了日本政府旨在协助哈萨克斯坦“档案-2025”国家规划的项目介绍会。

首任总统表示，哈萨克斯坦始终视日本为其在亚洲地区最重要的合作伙伴之一。

“此次，我应日本政府的邀请，为出席德仁天皇的继位仪式而访问贵国。在过去的岁月里，我与尊敬的明仁天皇，以及日本政要之间建立了良好的关系。今年，我也与明仁天皇一样，选择了自行放弃国家领导人的职务。根据我们的法律，我被授予了Елбасы-民族领袖的地位。也就是说，我这是首次以哈萨克斯坦首任总统、民族领袖这一身份访问东京。”纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统强调指出，在«平成»年间访问日本时，他与天皇及日本政府代表讨论了许多双边和国际问题，在许多问题上达成了共识。

“我相信，在德仁天皇的时代，哈萨克斯坦和日本之间的关系也将在基于两国人民的利益的基础上得到良好的发展。哈萨克斯坦将达到‘扩大合作伙伴’地位的日本视作其在亚洲地区重要的合作伙伴之一。我曾与安倍首相共同签署了相关协议。”首任总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】