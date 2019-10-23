纳扎尔巴耶夫：获得筑波大学的名誉博士是我的荣幸

哈通社/东京/10月23日-- 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫表示，获得日本筑波大学的名誉博士是一种荣幸。

首任总统表示：“我非常高兴能获得日本顶尖大学之一 - 筑波大学的名誉博士学位。历史悠久的筑波大学是国际一流的教育和研究中心。筑波大学的毕业生于1965年和1973年获得诺贝尔物理学奖、2000年获得诺贝尔化学奖。培养出诺贝尔奖得主对筑波大学来说是值得尊重的荣誉。”

据首任总统表示，筑波大学在哈萨克斯坦非常受欢迎，已有105名哈萨克斯坦学生毕业于筑波大学，其中大部分通过博拉沙克奖学金获得该校教育。

“于2016年访问日本期间，我获得了东海大学的名誉博士学位。能获得在科学研究领域有着悠久历史的日本大学的尊重，这是我的荣幸，并且这也是对哈萨克斯坦人民尊重的标志。我一直都特别注重我国的青年政策和教育发展，通过我倡议的波拉沙克国家奖学金，数千名哈萨克斯坦学生获得了在国际一流大学学习的机会。”首任总统说道。

根据此前的报道，日本筑波大学校长向哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫颁发了名誉博士学位。

【编译：阿依波塔】