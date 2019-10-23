俄土就叙利亚北部局势签署谅解备忘录

哈通社/努尔苏丹/10月23日 —— 据新华社报道，俄罗斯总统普京22日与到访的土耳其总统埃尔多安在索契举行长达6个多小时的会谈，并就叙利亚北部局势签署了谅解备忘录。

谅解备忘录内容包括：双方承诺维护叙利亚主权和领土完整，以及保证土耳其国家安全；在叙境内坚决打击恐怖主义并对抗煽动分裂的意图；共同致力于难民安全自愿回归。

根据谅解备忘录，自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将进入土叙边界叙利亚一侧土耳其开展«和平之泉»军事行动以外的区域，以协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。之后，土俄军队将在«和平之泉»行动区域东西侧10公里内不包括卡米什利的区域进行联合巡逻。

普京在同埃尔多安会谈后举行的联合记者会上说，经过长时间艰苦会谈，双方做出了重要、甚至可称之为攸关叙利亚命运的决定，这一决定将缓和叙土边境紧张局势。

“在我们看来，必须尊重叙利亚主权和领土完整，以实现其局势整体长期稳定。”普京表示，双方在这方面已达成共识。

普京指出，土耳其在叙利亚展开军事行动期间，绝不可让被库尔德武装所俘虏的“伊斯兰国”等极端组织成员借机重获自由。普京还说，一切非法外国军事存在都应撤离叙利亚。

埃尔多安表示，土耳其在叙发动“和平之泉”行动，旨在消除该地区“恐怖主义”，土耳其不需要其他国家领土。他强调，土俄两国不允许在叙境内产生任何分裂势力。

埃尔多安说，土俄两国正在国防领域采取重大步骤，S-400型防空导弹系统交付工作正在进行，双方将继续坚定展开双边合作。

本月9日，土耳其军队进入叙利亚北部展开代号为“和平之泉”的军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙利亚政府对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。