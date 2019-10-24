“汽车制造和金属加工”领域职业标准制定会议在努尔苏丹召开

哈通社/努尔苏丹/10月24日—由国家职业资格委员会组织举办的 ”汽车制造和金属加工“领域职业标准制定会议日前在首都努尔苏丹召开。

会议期间，政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫强调指出，国家职业资格委员会的主要任务是发展国家资格体系，以加强劳动力市场与教育系统之间的联系。同时他还强调截至今年年底的任务是着重发展国家关键经济领域的36个行业资格框架和480职业标准。

此外，工业和基础设施发展部副部长阿玛尼亚兹·叶尔詹诺夫就“汽车制造和金属加工”领域的职业标准制定工作做出了汇报。

阿玛尼亚兹·叶尔詹诺夫表示，在世行的技术和财政支持下实施的劳动力发展和就业促进项目框架内，哈萨克斯坦汽车制造联盟于4月26日签署了有关制定“汽车制造和金属加工”领域的2个行业资格框架和26个职业标准的相关协议。

经过多方探讨和审议，“汽车制造”和“金属加工” 行业资格框架在国家机构、“阿塔梅肯“企业家协会以及教育行业代表等相关领域专家人员的一同参与下制定完成。

相关文件在工业和基础设施发展部属下的汽车制造行业社会伙伴关系和社会劳动关系监管委员会会议期间获得批准通过。

政府副总理表示，教育和科学部根据制定出的职业标准推出相应的教学计划，并从2020-2021学年开始进行专业培训。

同时，别尔德别克•萨帕尔巴耶夫还指出，职业标准制定工作中需要避免出现专业重复现象。

最后，政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫指示，制定出的职业标准文件在提交国家机构分支委员会审议之前，应先通过安永会计师事务所(Ernst & Young)的研究分析。

【编译：阿依波塔】