哈萨克斯坦与英国继续加强各领域合作

哈通社/伦敦/10月25日—哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西连科日前在英国会见英国外交部欧洲与美洲事务国务大臣克里斯托弗·平彻。

据外交部新闻消息，会谈中，双方就双边和多边议程的热点问题进行讨论，并谈到了近期举行的哈萨克斯坦全球投资论坛、哈英商业理事会以及政府间经贸、科学技术和文化合作委员会第六次会议成果。

瓦西连科向英方就国内目前的政治局势进行介绍，并指出哈萨克斯坦现有的政治制度是透明、可靠和稳定的，哈萨克斯坦将继续奉行原有的国内外政策。

英国国务大臣平平彻赞扬哈萨克斯坦政治现代化进程，并重申英国将致力于进一步发展与哈萨克斯坦的战略伙伴关系。他指出，基于英国法律体系建立的阿斯塔纳国际金融中心是双边合作的重要成果之一。

此外，双方还讨论了新的战略合作伙伴关系草案，双方计划将在英国脱欧后签署该文件。

同时，双方还讨论了在“全球化英国”（Global Britain）方案框架内的“英国的技术和经验、哈萨克斯坦的资源和过境运输潜力、中国的投资和市场”构想前景。

会谈期间，双方还谈到了哈萨克斯坦为帮助阿富汗恢复和平而采取的措施，以及最近在哈萨克斯坦启动并由欧盟资助的阿富汗妇女教育项目。

此外，双方还就两国在国防与安全、文化、教育与科学等领域的合作交换意见。

根据会谈结果，双方就广泛议题达成共识，并共同承诺将进一步支持两国全方面的长期伙伴关系。

【编译：达娜】