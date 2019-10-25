央行就未来三年的通货膨胀趋势进行介绍

哈通社/努尔苏丹/10月25日-- 央行副行长玛迪娜•阿布勒哈斯莫娃表示，2020~2021年通货膨胀目标走廊将维持在4~6%的区间，而2022年起将维持在3~5%之间。

央行副行长玛迪娜•阿布勒哈斯莫娃在参议院（议会上院）财务和预算委员会就《2020-2022年度国家预算》法案进行讨论时表示：«央行货币政策的主要目标是确保价格稳定。2020-2021年通货膨胀目标走廊将维持在4~6%的区间，而2022年起将保持在3~5%之间。央行的基本利率仍然是货币政策的主要工具，央行根据我国当前和预期通货膨胀的规模以及外部因素确定基准利率。此次的基准利率将维持在3-3.5%。»

据她介绍，今年9月的通货膨胀率为5.3％。目前，食品价格每年以9.1％的速度上涨是通货膨胀的主要原因。

副行长玛迪娜·阿布勒哈斯莫娃说道：«以避免出现通货膨胀超出目标走廊，9月9日央行将基准率提高到了9.25%。据央行分析，今年的通货膨胀率将维持在5.7-5.8%，计划2020年将通过使目标走廊维持在4~6%的区间抑制通货膨胀。»

【编译：阿依波塔】