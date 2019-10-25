联合国秘书长在联合国日呼吁世界人民为未来发声

哈通社/努尔苏丹/10月25日 —— 据中新网消息，10月24日是联合国日，联合国秘书长古特雷斯当天发起一个全球对话，邀请世界各地的人们发声，为建设“我们想要的未来”献计献策。

古特雷斯当天在一段视频致辞中宣布，为纪念2020年联合国成立75周年，联合国将发起全球对话。通过展开广泛而包容的对话，探讨在建立“我们想要的未来”方面，全球合作所能发挥的作用。他呼吁世界各地的人们在这场对话中表达自己的声音：“我们需要您的意见、策略和想法，以便我们能够为世界人民提供更好的服务。”

根据联合国发布的信息，联合国将从2020年1月开始在世界各地举行跨国别、跨部门、跨代际的对话，有意愿参加的人们既可以亲自出席对话活动，也可以通过网络渠道表达观点。在2020年9月第75届联合国大会期间，对话所收集的观点和想法将被介绍给世界各国领导人和联合国高级官员。

在另一段为纪念联合国日录制的视频致辞中，古特雷斯说，每年的联合国日彰显《联合国宪章》所抱有的持久信念；在当前波涛汹涌的全球形势中，《宪章》仍是人类共同的道德依托。他说，在这样一个猛烈的变革时期，联合国仍坚持着眼于解决人民的切实问题。

当天，卡塔尔常驻联合国代表团还在纽约联合国总部主办一场交响音乐会，纪念联合国日。

《联合国宪章》于1945年10月24日生效。1947年，联合国大会通过决议，确定每年的10月24日为联合国日，意在使世界人民了解联合国的宗旨与成就，令联合国工作获得广泛支持。