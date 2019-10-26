东京奥运会马拉松比赛或将在札幌举行

哈通社/努尔苏丹/10月26日 —— 据共同网报道，国际奥委会（IOC）协调委员会主席约翰·科茨25日前往东京都政府与知事小池百合子会谈，就2020年东京奥运马拉松和竞走转至札幌举行的方案进行解释并寻求了理解。科茨在会谈后回答媒体采访，明确表示不存在撤回方案的可能性。当天未得出结论，将在30日起于东京召开的IOC协调委员会会议上再次磋商。

科茨向媒体表示“IOC有决定权”，强调已基本决定在札幌举办。关于费用负担，他指出应使用东京奥组委与东京都政府列入预算计划的预备费，还表示“若有财务方面的亏损（IOC）将予以应对”。

小池在会谈伊始指出，变更方案被突然出示，很多期待比赛的都民感到遗憾。她称“已反复准备，因此在东京举办的心情不变”，期待在协调委员会会议上的讨论。

科茨称“预想到了东京都的失望”，告知称若转至札幌比赛，将在东京举行颁奖仪式，让东京都民能看到马拉松和竞走选手。关于变更赛场的理由，他重申此前的解释说，“因为一直考虑到运动员的健康，因此做了这样的决定”。

科茨还提及有必要就补偿进行讨论，“鉴于与主办城市的合约，造成重大负面影响一事将与奥组委商谈”。他表示除了退还门票外，还将讨论选手住宿相关补偿等。

另一方面，札幌市市长秋元克广要求尽早敲定办赛。

小池在会谈前的例行记者会上，强调称假如在札幌举办，不考虑由东京都承担赛场转移的相关费用。她暗示也可能发展成路面隔热铺装的工程费等补偿问题。在东京都的替代方案中，还出现了作为“重建奥运”的一环在东北地区举行的方案，但小池表示将以准备至今的方案为最优先。