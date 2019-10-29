欧洲和亚洲国家公共服务发展趋势问题在明斯克讨论

哈通社/明斯克/10月29日—在白俄罗斯总统直属管理学院的支持下，由阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）和欧洲理事会共同组织举办的《公共服务：发展现状和前景》为主题的国际科学与实践会议日前在明斯克举行。

来自欧洲和亚洲20个国家的国家机构和国际组织负责人和代表、专家和学者出席了此次会议。

阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）管理委员会主席阿里汗•拜缅诺夫在会上发表讲话并指出，公共服务的质量是提升政府效能的关键因素，因此改善公务员制度应被列入各国政府的议程，对此，他还强调了阿斯塔纳枢纽成员国在此方面的优秀经验。

会议期间，来自各国的与会代表就该地区公共服务的发展前景进行讨论，并就在该领域的最佳实践展开交流。

其中，来自波兰公共服务领域的负责人代表多布罗斯·多维亚特·乌尔巴恩斯基强调了在公共行政系统中组织立法程序，提供公开透明的咨询服务的重要性。

此外，来自白俄罗斯、比利时、乌克兰、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的代表人员向与会者也分享了有关各国在发展公务员制度方面的优秀经验。

【编译：达娜】