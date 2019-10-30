内务部就取消外国人强制居留登记制度问题进行介绍

哈通社/努尔苏丹/10月30日 —— 哈萨克斯坦内务部移民委员会副主席贾丽娜·萨尔森诺娃30日在首都召开的新闻发布会上就取消外国人强制居留登记制度问题进行介绍。

移民委员会副主席表示，根据哈萨克斯坦签署批准的协议，当前全球57个国家/地区的公民可不用办理强制居留登记手续在哈境内停留30天。也就是说，这些国家/地区的公民入境时就完成登记。

据她介绍，哈萨克斯坦于2018年开始启用应邀来哈外国公民登记制度。外国人通过邀请函办理签证时就会提供赴哈目的，以及邀请人和在哈境内的行程等相关信息。这些信息将填入哈萨克斯坦“猎鹰”电子登记系统。因此，该外国公民入境后不会办理登记手续。

萨尔森诺娃表示，根据哈萨克斯坦签署的国际协议，阿根廷、亚美尼亚、格鲁吉亚、摩尔多瓦、蒙古国、阿塞拜疆、塞尔维亚、香港（中国）和乌兹别克斯坦等 9个国家/地区公民应入境后办理强制居留登记手续。

她还介绍称，为外国游客提供便利，内务部已推出了电子邀请函和电子登记服务。今年，共有10万名外国游客通过电子登记系统完成了相关手续。此外，外国公民可在入住的酒店办理电子登记。

【编译：小穆】